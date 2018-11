Actualidade

A OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal informou hoje que "está a colaborar com as autoridades aeronáuticas na investigação" das causas do incidente que envolveu um Embraer da Air Astana que aterrou em emergência em Beja.

O voo KZR 1388 descolou de Alverca às 13:21 e tinha como destino Minsk, capital da Bielorrúsia, mas declarou emergência pouco tempo depois de ter iniciado o voo.

Em comunicado, a empresa adianta que "uma aeronave Embraer E190, da companhia aérea Air Astana, que tinha concluído trabalhos de manutenção na OGMA em Alverca, teve de efetuar hoje uma aterragem não programada após descolagem no aeroporto de Beja".