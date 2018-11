Actualidade

O Benfica regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após duas derrotas consecutivas, ao triunfar em casa do Tondela, por 3-1, na 10.ª jornada.

Conti, no primeiro minuto, na própria baliza, colocou o Tondela em vantagem, mas os 'encarnados' deram a volta com golos de Jonas (09), Seferovic (64) e Rafa (75).

O Benfica, que não vencia há quatro encontros em todas as competições, subiu provisoriamente ao terceiro posto, com 20 pontos, a quatro do líder FC Porto e a um do Sporting de Braga.