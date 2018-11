Actualidade

A obra da escritora portuguesa Maria Velho da Costa será discutida num colóquio internacional marcado para segunda e terça-feira, no Porto, com o objetivo de homenagear a autora, por altura do seu 80.º aniversário.

O evento, intitulado "Saber de Mim Sabendo das Coisas", decorre na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e no Teatro Nacional São João (TNSJ), com várias mesas de discussão da obra da escritora, além da exibição de um documentário, da apresentação de um livro e de uma leitura encenada.

Na segunda-feira, o colóquio arranca com uma intervenção da professora da Universidade de Lisboa Helena Buescu, antes de uma mesa sobre "o sagrado e o profano em Maria Velho da Costa", com a participação de Cláudia Capela Ferreira (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), Daniel Floquet (Universidade do Porto) e Vítor Teves (Universidade do Porto).