Os dois tripulantes do avião que aterrou hoje de emergência em Beja e que foram considerados feridos ligeiros já tiveram alta hospitalar, revelou à agência Lusa fonte da Unidade Local da Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Um dos tripulantes, um homem de 37 anos, natural do Cazaquistão, "teve alta por volta das 17:30", enquanto o outro, um homem inglês, de 54 anos, "teve alta hospitalar por volta das 18:45", disse à Lusa a mesma fonte.

Os dois homens, ambos com residência no Cazaquistão, pertencem à tripulação de seis pessoas que seguia no avião que efetuou hoje à tarde uma aterragem de emergência bem-sucedida, à terceira tentativa, numa das pistas da Base Aérea n.º 11, que também serve o Aeroporto de Beja.