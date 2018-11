Actualidade

Um grupo de Indígenas linchou e queimou quatro homens no domingo que estavam suspeitos de sequestrar uma criança, no estado de Michoacán, no oeste do México.

O procurador-geral de Michoacán disse à agência noticiosa espanhola Efe que as quatro vítimas foram atacadas por volta das 13:00 (19: 00 em Lisboa), por indígenas das comunidades de Francisco Serrato e Crescencio Morales.

A polícia disse informou que os indivíduos tinham, alegadamente, assaltado uma mercearia em Francisco Serrato no sábado e que depois sequestraram a filha do dono do estabelecimento.