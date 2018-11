Actualidade

Uma mostra de cinema documental de promoção da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027 é um dos destaques da 15.ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Évora (FIKE), que começa hoje.

O certame prolonga-se até dia 23 e é organizado pela Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António d'Aguiar e pela Câmara de Évora, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), União de Freguesias de Évora, com outros parceiros.

"É um festival que, pela sua programação, assume um olhar para dentro, um pouco como consequência dos filmes que se apresentaram a concurso. É um olhar para dentro dos lugares onde acontece, de um lugar que tanto pode ser Évora como outro ponto do mundo", disse à agência Lusa Carla Magro Dias, da organização.