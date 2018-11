Actualidade

O Governo de Macau anunciou hoje a criação de uma comissão de trabalho para coordenar e supervisionar o projeto chinês de construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

A comissão de trabalho para a Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau vai ter como principais missões "promover a realização de estudos com vista à formulação das respetivas estratégias políticas", assim como "supervisionar "a sua implementação e fixar diretrizes", de acordo com o anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

A comissão estará sob alçada do chefe do Executivo, Chui Sai On.