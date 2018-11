Actualidade

"Humordificador", "muscalação" e "queixómetro" são algumas das palavras que o escritor português Sandro William Junqueira imaginou no livro ilustrado "As palavras que fugiram do dicionário", a editar na terça-feira.

"O dicionário é a casa onde moram as palavras", escreve Sandro William Junqueira na abertura deste livro, ilustrado por Richard Câmara, explicando que "há palavras que nasceram para ser pássaro", e que decidiu ir atrás dessas palavras "que não se deixam apanhar".

Nas páginas seguintes, o escritor apresenta, numa lógica alfabética, palavras novas e os respetivos significados, tal e qual como um dicionário, num exercício de humor e de semântica sobre a língua portuguesa.