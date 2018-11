Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse hoje que as obras na Ponte 25 de Abril "começarão em breve, porventura talvez ainda antes do final deste ano", estando a aguardar o visto do Tribunal de Contas.

"O arranque das obras na 25 de Abril começarão em breve, porventura ainda antes do final deste ano", afirmou Pedro Marques, na audição conjunta com três comissões parlamentares para debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

"Estamos agora a aguardar visto do Tribunal de Contas", prosseguiu, adiantando que depois disso a Ponte 25 de Abril poderá "entrar em fase de obra".