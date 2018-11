Actualidade

As ações da SAG - Soluções Automóvel Global estão hoje a cair 27% para 0,06 euros, registando mínimos históricos, depois de na sexta-feira a empresa ter apresentado prejuízos consolidados de 12,4 milhões de euros até setembro.

As ações da empresa têm estado a negociar 'no vermelho' desde o arranque da sessão e estavam às 10:10 a cair 27% para 0,06 euros, alcançando, assim, valores mínimos históricos desde a estreia da empresa - que através da SIVA distribui marcas do Grupo Volkswagen - na bolsa de Lisboa em 1998.

Na sexta-feira, a empresa comunicou ao mercado que agravou os prejuízos consolidados nos primeiros nove meses deste ano para 12,4 milhões de euros, face aos 3,8 milhões de euros registados no período homólogo.