Sporting

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e um dos líderes da claque Juventude Leonina Nuno Mendes, conhecido como Mustafá, deverão ser presentes ao Juiz de Instrução Criminal na terça-feira, disse à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República.

Bruno de Carvalho e Mustafá foram detidos no domingo, no âmbito da investigação da invasão à academia do clube, em Alcochete, com base em mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O ex-presidente do clube lisboeta, que está detido nas instalações da GNR de Alcochete, e Mustafá deverão ser ouvidos no Tribunal do Barreiro, onde decorre o processo, podendo ficar sujeitos a medidas de coação, tal como aconteceu com 38 arguidos, que estão em prisão preventiva.