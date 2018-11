OE2019

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas afirmou hoje que o fecho de estações dos CTT, nomeadamente em sedes de concelho, "é uma estratégia errada" e disse que "infelizmente" não tem instrumentos para agir sobre esta matéria.

O governante falava na audição conjunta com três comissões parlamentares para debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que teve início cerca das 09:10.

Em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda (BE) Heitor de Sousa sobre o encerramento de balcões dos CTT, Pedro Marques afirmou: "Senhor deputado, se me pergunta se eu acho bem o encerramento das lojas, nomeadamente nas sedes de concelhos que está a acontecer, acho mal".