Actualidade

Um dos tripulantes do avião que aterrou de emergência no domingo em Beja confessou que o incidente foi "o maior susto" da sua vida e a tripulação apanhou "um grande susto", contou hoje o comandante dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona, explicou que a corporação foi chamada à Base Aérea (BA) N.º 11, onde o avião aterrou de emergência, e acabou por transportar para o hospital da cidade, em duas ambulâncias, dois tripulantes considerados feridos ligeiros, ou seja, dois homens, um de 37 anos, natural do Cazaquistão, e outro inglês, de 54.

Os dois tripulantes "estavam um bocado ansiosos", disse, contando que falou com o tripulante de 54 anos, que foi o primeiro a sair do avião da companhia Air Astana, do Cazaquistão, e lhe disse que a tripulação, composta por seis pessoas, tinha "apanhado um grande susto, porque foi uma emergência bem real".