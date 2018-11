Actualidade

Uma parelha de F-16M da Força Aérea assistiu hoje uma aeronave da companhia aérea holandesa Transavia, que declarou emergência após descolar do Funchal, ilha da Madeira, anunciou hoje aquele ramo militar.

O avião, um Boeing 737 da Transavia que transportava 149 passageiros a bordo, comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação com Amesterdão, revelou a FAP (Força Aérea Portuguesa) em comunicado.

A aeronave "divergiu e aterrou em segurança no aeroporto de Faro", pelas 12:51, adiantou a FAP, que na sequência do alerta ativou "todo o seu sistema primário de Busca e Salvamento, no decurso da ocorrência".