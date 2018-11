Actualidade

Onze jovens morreram e 20 ficaram gravemente feridos na sequência de um incêndio ocorrido no domingo à noite nos dormitórios de uma escola no sul do Uganda, anunciou hoje fonte policial do país.

"Onze estudantes foram mortos no incêndio em três dormitórios para rapazes na escola secundária St. Bernard, em Rakai, na noite passada [domingo]", explicou Ben Nuwamanya, chefe da polícia local, à agência noticiosa France-Presse.

"Cerca de 20 estudantes foram hospitalizados com ferimentos graves, e estão em estado crítico, mas os médicos dizem que alguns vão recuperar", acrescentou.