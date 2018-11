Actualidade

O tribunal que hoje condenou a prisão sete arguidos no caso BPN, entre os quais o ex-presidente do banco Oliveira e Costa e o ex-ministro Arlindo de Carvalho, considerou que estes brincaram com o dinheiro do cidadão cumpridor.

Numa súmula lida em cerca de uma hora, a juíza Maria Joana Gracio classificou os arguidos deste processo ligado ao caso BPN como pessoas que cometeram crimes com um "grau de ilicitude elevadíssimo" e que "brincaram com o dinheiro do cidadão cumpridor e em quem confiou no banco e nos seus administradores".

O tribunal entendeu ainda que houve uma "utilização desgovernada e despudorada do dinheiro e que essa conduta não pode passar impune".