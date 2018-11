Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje que ainda não tomou uma posição final sobre o decreto-lei da contagem parcial do tempo de serviço dos professores, aguardando pela promulgação do documento pelo Presidente da República.

Instado a comentar as notícias que dão conta que o PSD votará ao lado do PCP e BE quando o diploma for reapreciado na Assembleia da República, Rui Rio afirmou que "é impossível dizer isso neste momento".

"O diploma ainda não se conhece, está para promulgação do Presidente da República, e só depois disso o PSD vai tomar uma posição em consonância com o documento. As posições que vão tomar o PCP e BE não faço a mínima ideia, nem sei se são coincidentes, mas, se forem, não é por isso que vou alterar a minha [posição]", disse o líder dos sociais-democratas, à margem de uma visita ao Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde.