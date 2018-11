Sporting

O Sporting deposita "total confiança no sistema judicial", disse hoje à agência Lusa fonte oficial do clube lisboeta, em referência à detenção do ex-presidente Bruno de Carvalho e de um dos líderes da claque Juventude Leonina.

"O Sporting manifesta a sua total confiança no sistema judicial", indicou aquela fonte, questionada pela Lusa sobre as detenções, no domingo, de Bruno de Carvalho e de Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, que deverão ser presentes ao Juiz de Instrução Criminal na terça-feira.

Bruno de Carvalho e Mustafá foram detidos no domingo, no âmbito da investigação da invasão à Academia do clube, em Alcochete, com base em mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.