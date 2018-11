Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que "a forma como o parlamento funciona devia ser alterada", embora não se alongando sobre a polémica das falsas presenças em plenários da Assembleia da República.

À margem de uma visita ao Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, o líder dos sociais-democratas foi questionado sobre uma possível revisão dos procedimentos de marcação de presenças, mas remeteu o tema para "a necessidade de uma reforma profunda do regime democrático".

"Nestes anos todos na política, tenho reclamado uma reforma profunda do regime democrático, na qual se insere a reforma do sistema político. Não será possível essa revisão sem entendimento entre os partidos, e não preciso do caso A ou do caso B para retirar essas conclusões", disse Rui Rio.