O avião da companhia aérea holandesa Transavia que aterrou hoje, de emergência no aeroporto de Faro com 149 passageiros a bordo já seguiu para Amesterdão, disse à Lusa fonte da ANA - Aeroportos de Portugal.

O comandante do Boeing 738 comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação entre o Funchal, na ilha da Madeira, e Amesterdão, na Holanda, acabando por fazer divergir o voo HV6630 para o aeroporto de Faro, onde aterrou em segurança às 12:50.

De acordo com informação publicada no sítio de Internet FlightRadar 24, que monitoriza os voos em tempo real, a aeronave, que foi escoltada pela Força Aérea até Faro, partiu daquele aeroporto com destino a Amesterdão às 13:51, aproximadamente uma hora depois da aterragem de emergência.