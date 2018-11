Actualidade

O Governo moçambicano vai começar este mês a pagar a sua dívida aos fornecedores de bens e serviços, anunciou hoje o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

"O primeiro pagamento ainda vai acontecer este mês", declarou Adriano Maleiane, respondendo a perguntas dos deputados da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) da Assembleia da República.

Os fornecedores de bens e serviços com créditos até 60 milhões de meticais (869 mil euros) vão receber integralmente o dinheiro e os credores com direito a uma verba superior àquela cifra vão receber, inicialmente, 10% do dinheiro.