Actualidade

Um homem de 43 anos acusado de tentar matar por atropelamento a ex-namorada, em Tábua, foi condenado hoje pelo Tribunal de Coimbra a oito anos de prisão.

"O senhor queria mesmo matá-la", disse o juiz, no final da leitura do acórdão, que também condenou o arguido à proibição de conduzir veículos motorizados durante 16 meses.

O presidente do coletivo de juízes realçou que o homem, ao cometer o crime de homicídio tentado, em setembro de 2017, no concelho de Tábua, distrito de Coimbra, demonstrou mais uma vez "uma inegável dificuldade" em se relacionar "de forma igualitária" com outras pessoas, designadamente mulheres.