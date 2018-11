Actualidade

O excesso de gordura no organismo inutiliza as células do sistema imunitário que são capazes de atacar tumores, segundo um novo estudo hoje publicado, que estabelece uma ligação entre obesidade e cancro.

Investigadores liderados pela imunologista Lydia Lynch, da Trinity College de Dublin, Irlanda, concluíram que os sistemas de vigilância imunitária do organismo humano, que contem células conhecidas como "exterminadoras naturais", não conseguem funcionar quando há demasiada gordura.

Além deste diagnóstico, o estudo avança potenciais tratamentos para reprogramar essas células e reiniciá-las, depois de identificar o efeito que a gordura tem no seu metabolismo e que as impede de atuar.