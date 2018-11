Actualidade

O chefe de Estado cabo-verdiano disse hoje que, além das medidas legislativas e da melhoria das condições de trabalho dos agentes da justiça, todo o sistema deve ser responsabilizado por não dar respostas às pessoas e às empresas.

"Para garantir a independência da justiça é preciso assegurar que existe responsabilização e que os órgãos criados para garantir essa responsabilização funcionam", disse Jorge Carlos Fonseca, no seu discurso durante o ato de abertura oficial do ano judicial.

O Presidente da República considerou ser "urgente" que os Serviços de Inspeção Judicial funcionem e que os Conselhos Superiores, da Magistratura Judicial e do Ministério Público, sejam "muito rigorosos" no apuramento de todas as situações denunciadas pelos cidadãos.