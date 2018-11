Mau tempo

A tempestade Leslie derrubou ou afetou 3.500 árvores, muitas das quais centenárias, na serra da Boa Viagem, Figueira da Foz, mas a avaliação continua e o número final poderá duplicar, assumiu hoje a tutela daquela mata nacional.

Em declarações durante a apresentação do Plano de Intervenção na Mata Nacional do Prazo de Santa Marinha, Rui Rosmaninho, responsável das matas nacionais do Centro do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), esclareceu que a área de acesso interdito do parque ascende a cerca de 190 hectares - sensivelmente metade da área total - e, nesta, 83 hectares foram afetados de forma severa pela tempestade de 13 de outubro. Os restantes registaram afetação média.

De acordo com Rui Rosmaninho, a zona interdita coincide com área central do também denominado Parque Florestal Manuel Alberto Rei, onde existiam as árvores de maior porte: pinheiros, eucaliptos e cedros plantados entre 1911 e 1924.