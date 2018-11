Actualidade

O novo livro de Huraki Murakami, "A Morte do Comendador I", numa tradução para português de Ana Lourenço e Maria João Lourenço, é publicado na terça-feira, pondo fim a um interregno editorial de quatro anos, do escritor.

"A Morte do Comendador I" sucede à obra "A Peregrinação do Rapaz sem Cor", e narra a história de um retratista sem nome, de 36 anos, subitamente abandonado em Tóquio pela mulher, que vai viver para a casa de montanha de um famoso artista, como descreve a editora Casa das Letras, que chancela a obra.

"A descoberta de um quadro inédito no sótão dessa casa desencadeia uma série de misteriosos acontecimentos e constitui o pretexto para explicar metaforicamente os acontecimentos da vida do protagonista sem nome. A pintura que dá o mote ao romance, essa tem título - 'A Morte do Comendador', e remete para a ópera 'Don Giovanni', de Mozart", acrescenta a editora portuguesa.