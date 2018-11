Actualidade

O número de trabalhadores com salário líquido inferior a 600 euros caiu 12,9% no terceiro trimestre, menos 141 mil, sendo o único escalão de rendimentos onde se verificou uma queda, disse hoje o ministro do Trabalho no parlamento.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, falava no parlamento, no âmbito das audições na especialidade sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Vieira da Silva centrou a sua intervenção inicial no tema do mercado de trabalho, lembrando que, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o salário médio dos trabalhadores por conta de outrem aumentou 3,5% em termos homólogos no terceiro trimestre, para cerca de 880 euros.