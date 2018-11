Actualidade

O Presidente da Roménia considerou hoje que o seu país não está preparado para assumir a presidência rotativa da União Europeia (EU) em 01 de janeiro de 2019, e apelou à demissão do Governo.

O Presidente Klaus Iohannis considerou que "a situação está fora de controlo" e referiu-se à "necessidade política de substituir o Governo", definido como "um acidente da democracia romena".

Viorica Dancila, uma política pouco conhecida que assumiu o cargo de primeira-ministra em janeiro, possui um poder reduzido no executivo apoiado pelo Partido Social-democrata (PSD) já que o poderoso dirigente deste partido, Liviu Dragnea, continua na prática a dirigir as políticas do país.