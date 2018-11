Mau tempo

Os prejuízos causados pela tempestade Leslie no concelho de Coimbra ultrapassam os nove milhões de euros, disse hoje o presidente da Câmara.

De acordo com "a inventariação de danos causados pelo furacão/tempestade Leslie", que vai ser remetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o município de Coimbra sofreu prejuízos de cerca de 9,1 milhões de euros, avançou Manuel Machado, durante a sessão do executivo municipal.

Cerca de metade dos prejuízos registaram-se em equipamentos associativos, recreativos e desportivos e em instituições particulares de solidariedade social (IPSS), indicou.