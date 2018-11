Actualidade

A economia do Ruanda cresceu o equivalente a 8,9% do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2017 e 2018, melhorando face aos 3,4% do período homólogo anterior, segundo o relatório anual do banco central consultado hoje pela Lusa.

De acordo com o relatório do Banco Nacional do Ruanda sobre o ano fiscal (período de julho de 2017 a junho de 2018), os setores agrícola e industrial registaram um crescimento de 8%, ao passo que o setor dos serviços cresceu 10%.

Segundo o relatório, a inflação no país diminuiu dos 6,8% registados no período anterior, para 2,3%.