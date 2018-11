OE2019

O ministro do Trabalho admitiu hoje a possibilidade de alargar o fim do fator de sustentabilidade a outros regimes, como da função pública ou dos desempregados de longa duração, sublinhando que essa alteração terá de ser feita "de forma cuidada".

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, falava no parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), em resposta a questões colocadas pelo deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro.

O deputado disse que o Bloco irá propor na especialidade que o fim do fator de sustentabilidade, que corta 14,5% do valor da pensão, seja eliminado para os reformados da função pública, para os desempregados de longa duração ou para trabalhadores que têm regimes especiais, como os mineiros, que podem reformar-se aos 55 anos.