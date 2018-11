Actualidade

O Governo de Portugal transmitiu hoje ao embaixador de Moçambique em Lisboa "forte preocupação para com a perceção de crescente insegurança" de cidadãos portugueses naquele país africano, agravada com o rapto e homicídio do empresário José Paulo Antunes Caetano.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que o diretor-geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Pedro da Costa Pereira, transmitiu ao embaixador Joaquim Bule que "essa perceção se tem vindo infelizmente a reforçar com vários episódios marcados pelo desaparecimento ou morte de portugueses e agravou-se depois de conhecidas as circunstâncias em que ocorreu a morte do cidadão José Paulo Antunes Caetano, a 11 de novembro de 2018".

Na reunião, "foi sinalizada a prioridade que o Governo português atribui às condições de segurança em que vive a numerosa comunidade portuguesa em Moçambique, a qual contribui ativamente e muito significativamente para o desenvolvimento económico e social" de Moçambique.