Actualidade

O Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN) negou provimento ao recurso apresentado pelos promotores da construção de uma residência sénior na rua de Montebelo, Foz Velha, Porto, relativamente à sentença que determinou o embargo total da obra.

Na decisão da Secção de Contencioso Administrativo do TCAN, a que a Lusa teve hoje acesso, o coletivo de juízes manteve a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), que em agosto decretou o "embargo total" da empreitada, ao deferir uma providência cautelar interposta pela Associação de Moradores e Amigos da Foz Velha (AMAFV).

No documento, os juízes do TCAN deram "provimento ao recurso" dos promotores quanto a um despacho do TAFP de abril que determinou a suspensão dos trabalhos naquela zona classificada da cidade, revogando a decisão da primeira instância.