Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou hoje a importância e o impacto que os atletas portugueses tiveram na Argentina, durante os Jogos Olímpicos da Juventude.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu hoje no Palácio de Belém a comitiva portuguesa que esteve presente nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, tendo agradecido o desempenho da mesma.

Nestes Jogos, Portugal regressou com cinco medalhas, duas de ouro e três de prata, sendo que as de ouro foram conseguidas pela equipa feminina de futsal e pelo triatleta Alexandre Montez (na estafeta mista), atleta que conquistou a medalha de prata na prova individual, enquanto as restantes foram obtidas pela equipa masculina de andebol de praia e pela dupla de ginástica Madalena Cavilhas e Manuel Candeias.