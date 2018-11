Actualidade

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, assegurou hoje em Argel que a conferência internacional sobre o futuro da Líbia, que se realiza em Palermo, é "uma oportunidade para coordenar a ação das duas partes" em confronto.

Numa conferência de imprensa depois de se reunir com o ministro argelino dos Assuntos Exteriores, Abdel Kader Meshael, a responsável europeia disse que a política italiana considera a segurança no Mediterrâneo uma responsabilidade partilhada por todos os Estados, do norte e do sul.

"Não é possível fazer uma distinção entre a segurança no norte e no sul do Mediterrâneo. Temos uma segurança partilhada, como temos uma região partilhada", sublinhou a alta representante para a Política Externa da União Europeia.