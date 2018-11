OE2019

O CDS anunciou hoje que vai incluir, em sede de discussão do Orçamento de Estado para 2019, sete propostas preconizadas pelos centristas da Madeira no conjunto de alterações sugeridas pelo partido.

As medidas foram anunciadas em conferência de imprensa, no Funchal, que contou com a presença do presidente do grupo parlamentar do partido na Assembleia da República, Nuno Magalhães, o qual assegurou que o "CDS fala a uma só voz", e tem o mesmo discurso no Funchal e em Lisboa.

"O CDS segue a boa tradição de ser a República que vem à Região e não a Região que vai à República" porque "o CDS acredita na autonomia, mas acredita praticando", sustentou o responsável da bancada centrista em São Bento.