O treinador português Miguel Cardoso vai orientar o Celta de Vigo, 14.º classificado na liga espanhola de futebol, anunciou hoje o emblema galego, que confirmou a destituição do argentino Antonio Mohamed.

A equipa de Vigo confirmou em comunicado a contratação do português, que esta época saiu dos franceses do Nantes, substituindo no cargo Mohamed, após 13 jogos e apenas três vitórias.

"Antonio Mohamed e a sua equipa técnica não vão continuar no RC Celta, uma vez acordada a sua desvinculação", lembram os 'célticos' em comunicado, um dia depois da derrota frente ao Real Madrid (4-2).