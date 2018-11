Actualidade

O médio André Gomes vai falhar os jogos com Itália e Polónia, da Liga das Nações, devido a problemas físicos, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa nota publicada no seu site oficial.

"Depois da análise a exames efetuados esta segunda-feira, a Unidade de Saúde e Performance da FPF considerou que o jogador André Gomes não está apto a integrar os trabalhos da seleção nacional", divulgou o organismo.

O regresso do jogador do Everton foi uma das novidades da mais recente convocatória do selecionador Fernando Santos, que fez também voltar José Fonte, Raphael Guerreiro e João Mário, todos campeões europeus em 2016.