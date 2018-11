Brexit

As negociações para um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia vão continuar "pela noite dentro" para chegar a acordo, garantiu hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May.

"As negociações para a nossa partida estão agora na fase final. E estamos a trabalhar arduamente, pela noite dentro, para progredir nas questões derradeiras do Acordo de Saída, que são significativas", disse hoje durante um discurso em Londres.

Tanto o governo britânico como os restantes 27 países membros querem chegar a um entendimento, acredita, mas o que está em causa "é extremamente complicado", reconheceu.