Actualidade

O secretário-geral da ONU apelou esta segunda-feira apelou a todas partes envolvidas no conflito entre Israel e a Palestina "máxima moderação", na escalada da escalada de violência que se tem sentido em Gaza nos últimos dias.

António Guterres pediu moderação e informou, através de um porta-voz da ONU, que o coordenador especial da organização, Nickolay Mladenov, está a trabalhar "estreitamente com o Egito e com todas as partes envolvidas para restaurar a calma".

O movimento radical palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza, reivindicou na segunda-feira os disparos de "dezenas de 'rockets'" contra Israel, declarando que este ataque é a resposta à morte de sete dos seus combatentes no domingo num confronto com o exército israelita.