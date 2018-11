Actualidade

O ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura timorense reuniu-se hoje com responsáveis do Ministério das Finanças para confirmar a regularização "dentro de dias" dos atrasos no pagamento de bolsas a alunos em vários países.

Fonte do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura disse à Lusa que Longuinhos dos Santos esteve reunido para procurar resolver o problema que está a afetar dezenas de estudantes, tendo sido dada a garantia de que os pagamentos estão em curso.

"Foram dadas instruções de pagamento no dia 09 de novembro. O processo está no Banco Central, mas meteu-se fim de semana e feriado [na segunda-feira]. Vai tudo ser regularizado", garantiu a fonte.