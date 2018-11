Actualidade

A Assembleia Nacional angolana discute e vota hoje, na generalidade, a proposta de lei sobre o Repatriamento Coercivo de Capitais e Perda Alargada de Bens, que visa obter autorização para confiscar "bens incongruentes domiciliados no exterior do país".

A proposta foi aprovada a 26 de outubro último pelo Conselho de Ministros angolano e está previsto entrar em vigor em janeiro de 2019, enquadrando-se na Lei sobre o Repatriamento de Capitais, aprovada e publicada no Diário da República a 26 de junho passado.

A proposta de lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, entre eles financeiros, tem também por objetivo dotar o ordenamento jurídico angolano de normas e mecanismos legais que permitam a materialização do repatriamento coercivo, com maior ênfase à perda alargada de bens a favor do Estado.