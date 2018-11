Actualidade

O comércio entre os Estados Unidos e o Japão e os avanços no processo de desnuclearização na Coreia do Norte dominaram hoje a reunião entre o vice-Presidente norte-americano e o chefe do Governo japonês.

Antes do encontro, Mike Pence disse a Shinzo Abe que vai acompanhar as negociações comerciais bilaterais, que os dois países já concordaram em realizar.

Washington tem manifestado a necessidade de Tóquio reduzir o excedente comercial com os Estados Unidos.