Actualidade

O julgamento de 24 arguidos, incluindo um polícia, um militar e um psicólogo, acusados de pertencerem a uma rede criminosa que impunha, pela violência, serviços de segurança em estabelecimentos de diversão noturna, começa hoje em Lisboa.

O início do julgamento está agendado para as 09:30 no Tribunal Central Criminal de Lisboa, estando em causa crimes de associação criminosa, falsificação de documento (neste caso, centenas de crimes), coação, extorsão, detenção de arma proibida, burla, ofensa à integridade física, roubo, tráfico de droga, ameaça agravada e exercício ilícito de segurança privada.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, os dois principais arguidos, um dos quais gerente da empresa de segurança arguida, criaram em 2009 "um grupo estruturado e organizado" para prestar serviços de segurança e vigilância a estabelecimentos de diversão noturna em Lisboa, na margem sul do Tejo, no distrito de Setúbal, e no Algarve.