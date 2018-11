Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou hoje a proposta do Orçamento para 2019 com os votos contra do PSD, PS e Bloco de Esquerda e a abstenção da CDU.

Na intervenção inicial, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, sublinhou que este orçamento "resulta da vontade da maioria", e elogiou os contributos da CDU e do PAN que viram algumas das suas propostas serem acolhidas.

"Merece destaque o espírito construtivo e a forma realista e sistemática com que a CDU e o PAN encaram este direito de oposição, apresentando presencialmente, mas também sistematizando por escrito, propostas que não violentaram os princípios políticos de uma governação onde não estão representados", afirmou.