O crescimento económico no Golfo irá recuperar em 2018, após uma contração no ano passado, mas permanece vulnerável devido aos preços voláteis do petróleo, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) hoje divulgadas.

Os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) deverão crescer 2,4% em 2018 e 3% em 2019, após uma contração de 0,4% em 2017.

Organização de integração económica, o CCG integra seis Estados do Golfo Pérsico: Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait. Juntos, estes seis países movimentam mais de 17 milhões de barris de petróleo por dia e as suas economias dependem fortemente da receita bruta do petróleo.