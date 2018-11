Actualidade

O Ministério Público moçambicano formalizou a acusação contra dez militares por práticas de corrupção que lesaram o Estado num valor superior a quatro milhões de meticais (58 mil euros), foi hoje noticiado.

De acordo com o jornal Notícias, o principal diário de Moçambique, os acusados ocupam funções de direcção no Instituto Superior de Defesa Tenente General Armando Guebuza (ISED) e atribuíram indevidamente bolsas de estudo e passagens aéreas, para dentro e fora do país, a familiares.

Além de procederem ao pagamento indevido de combustível, os acusados apoderaram-se também de veículos da instituição, indicou o diário.