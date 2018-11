Actualidade

A atriz Lia Gama regressa hoje ao Teatro Experimental de Cascais (TEC) para protagonizar uma personagem concebida para a britânica Judi Dench, sem que isso lhe pese, disse a intérprete de "Peter e Alice", à agência Lusa.

"Não me pesa nada que ela tenha feito esta peça. São 'pennies from heaven'. São 'tostões do céu'", disse Lia Gama, que volta a subir ao palco do TEC, o que não fazia desde 1991, ou "por volta" desse ano.

Mostrou-se, contudo, satisfeita por ir representar uma personagem interpretada pela atriz britânica que muito admira e que considera excelente profissional, conhecida em Portugal por papéis no cinema, como "Filomena" e "O Exótico Hotel Marigold".