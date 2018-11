Actualidade

O que começou como uma homenagem, pensada para o Festival da Canção deste ano, transformou-se num álbum, a ser editado na sexta-feira, e que espelha a diversidade da obra de um "autor-compositor incrível": Carlos Paião.

O projeto Paião, de homenagem ao músico e compositor que morreu em 1988, aos 30 anos, surgiu "no âmbito do festival da Canção, a convite da RTP e do Nuno Galopim", recordou o músico João Pedro Coimbra, em declarações à Lusa, um dos responsáveis pelo projeto.

À medida que João Pedro Coimbra e Nuno Figueiredo, o outro responsável por "Paião", o álbum, foram escolhendo o alinhamento das músicas, que foram apresentadas nas duas semifinais do concurso, em fevereiro, em Lisboa, chegaram à conclusão de que "alguns temas teriam que ficar de fora".