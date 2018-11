São Tomé/Eleições

O primeiro-ministro são-tomense em exercício, Patrice Trovoada, nomeou José Cardoso Cassandra para o cargo de presidente do governo regional do Príncipe, na sequência das eleições de 07 de outubro, indica um despacho do gabinete do chefe do Governo, a que a Lusa teve hoje acesso.

Com base no Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma do Príncipe, o chefe do executivo são-tomense nomeou igualmente, num outro despacho, os membros do governo regional.

De acordo com os despachos, o governo de José Cassandra compreende quatro secretários, sendo três deles caras novas e apenas um, Hélio Fernandes da Costa Lavres, secretário das Finanças e Administração Pública, transita do executivo anterior.